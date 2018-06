Republicano John Boehner é reeleito como presidente da Câmara dos EUA

WASHINGTON - Republicanos nos Estados Unidos reelegeram John Boehner para um terceiro mandato como presidente da Câmara nesta terça-feira, 6. O parlamentar de 65 anos enfrentou uma oposição mais forte de seu partido do que nos anos anteriores, mas não o suficiente para derrubá-lo do posto mais alto da Casa.

Depois de ser selecionado entre os republicanos da Câmara para o cargo em novembro, ele foi oficialmente reeleito em uma votação nominal, agora com o novo Congresso controlado pelos republicanos, realizada hoje.

Até mesmo alguns dos republicanos mais conservadores votaram em Boehner, citando as vitórias do partido nas eleições de meio de mandato em 2014, que deram o controle do Senado ao Partido Republicano do Senado e expandiram maioria republicana na Câmara.

Ainda assim, Boehner enfrentou mais deserções daqueles em seu próprio partido do que há dois anos, quando 12 republicanos da Câmara não votaram nele. Louie Gohmert, Ted Yoho e Daniel Webster receberam alguns votos de deputados republicanos descontentes com a liderança de Boehner.

Parlamentares conservadores se opõem ao modo como ele comandou a casa, acusando-o de cuidar de muitos detalhes a portas fechadas e de não dar aos colegas tempo suficiente para ler os projetos de lei antes das votações. "Eu estou fazendo isso para mudar o processo na Câmara. Não estou dizendo que representante não é conservador o suficiente", disse o deputado republicano Thomas Massie.

Alguns republicanos também se frustrado com os líderes do Partido Republicano devido à lei orçamental aprovada no mês passado , dizendo que a legenda perdeu uma oportunidade para tentar bloquear a ação executiva de imigração do presidente Barack Obama com um projeto de lei necessário para evitar uma paralisação do governo.

Também nesta terça-feira, o republicano Mitch McConnell, se tornou oficialmente o líder da maioria no Senado. / Dow Jones Newswires