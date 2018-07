Republicano Mitt Romney vence primárias em Washington e Wisconsin

O pré-candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos Mitt Romney venceu também as primárias realizadas no Wisconsin, em seu terceiro triunfo na noite desta terça-feira.

O ex-governador de Massachusetts já havia comemorado as vitórias em Maryland e no Distrito de Columbia, onde se encontra a capital Washington, e se consolida como o candidato principal do partido.

Nas duas primeiras disputas, Romney se impôs com folgada diferença, confirmando a tradição de Maryland e da capital americana como redutos da ala moderada do Partido Republicano.

Em Wisconsin, Romney conseguiu a vitória por uma margem mais reduzida sobre o ex-senador Rick Santorum, segundo as projeções.

"Obrigado a Maryland, Distrito de Columbia e Wisconsin, foi uma grande noite", disse Romney após receber o anúncio dos resultados em Milwaukee, a sede de sua campanha em Wisconsin.

Romney reiterou seus ataques ao presidente americano, Barack Obama, e ressaltou seu compromisso "a fazer dos EUA a terra das oportunidades".

Os outros dois aspirantes republicanos, o ex-presidente da Câmara de Representantes Newt Gingrich e o congressista Ron Paul, ficaram muito atrás, confirmando o duelo entre o moderado Romney e o ultraconservador Santorum.

Na jornada desta terça-feira, havia em disputa um total de 92 delegados: 16 do Distrito de Columbia, 37 de Maryland e 39 de Wisconsin.

Para conquistar a nomeação republicana na convenção de agosto, na Flórida, o aspirante deve alcançar 1.144 delegados. Romney já soma mais da metade deste número, tendo o dobro dos obtidos por Santorum.