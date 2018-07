Republicanos dão sinal de que haverá acordo sobre dívida Líderes do Partido Republicano ainda não chegaram a um acordo com a Casa Branca quanto à elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, mas sinalizaram que não permitirão que o país declare calote de suas obrigações com credores. Ambos os lados têm negociado há semanas para compor um pacote de redução de déficit que ganhe apoio suficiente no Congresso e permita a elevação do teto da dívida. O limite máximo de endividamento tem que ser aumentado até 2 de agosto.