Republicanos devem propor aumento do Medicare nos EUA

WASHINGTON - Os republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA querem aumentar o número de pessoas incluídas no Medicare em sua proposta orçamentária, que deve ser divulgada nesta terça-feira.

O presidente do Comitê de Orçamento da Câmara, Paul Ryan, deve divulgar um projeto orçamentário nesta terça-feira que dará às pessoas de 55 anos de idade ou menos a escolha entre manter o programa de saúde do governo ou receber um subsídio para adquirir um seguro de saúde privado, disseram parlamentares.

Líderes republicanos afirmaram que o projeto de Ryan eliminaria o déficit orçamentário em dez anos e incluiria em seu primeiro ano o nível de gastos concordado em dezembro com a presidente do Comitê de Orçamento do Senado, a democrata Patty Murray. / Dow Jones Newswires