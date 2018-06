Republicanos mantêm convenção mesmo com Isaac

A tempestade tropical Isaac chegou ao arquipélago de Florida Keys na tarde deste domingo e tinha o potencial de atingir o Estado com a força de um furacão antes de continuar para o oeste. No entanto, as novas projeções mostram que Isaac irá se desviar de Tampa, poupando a cidade de seu poder mais destrutivo. A tempestade ainda pode criar risco para o transporte de delegados, pois abala pontes e vias de transporte. Além disso, inundações também são possíveis em partes da cidade com baixa altitude.

"No sul, recebemos tempestades como esta o tempo todo", disse Mo Brooks, representante do Alabama, logo depois fazer o check-in no hotel, onde ele e os outros membros de sua delegação estavam hospedados. "O clima aqui está ótimo."

"Eu acabei de sair e estava usando meus óculos de sol," disse Rob Frost, representante de Ohio e presidente do partido em Cuyahoga County. Com a chegada da tempestade, ele disse que alguns delegados de Ohio mudaram os planos e decidiram chegar mais cedo.

Na tarde de sábado, os organizadores avisaram que o primeiro dia da convenção seria cancelado, mas o presidente do Comitê Nacional Republicano, Reince Priebus, descartou outros adiamentos. "Nós estaremos 100% a todo vapor na terça-feira", disse. As informações são da Dow Jones.