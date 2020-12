Republicanos mergulham na batalha aberta sobre as tentativas de reverter a derrota de Trump

O Partido Republicano está mergulhando em uma guerra aberta sobre a vitória eleitoral do presidente eleito Joe Biden - com o presidente Trump zombando do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e ameaçando contestar as primárias contra outros republicanos, legisladores da Câmara incitando os senadores a contestar a contagem dos votos do colégio eleitoral no próximo mês, e Senadores do partido rejeitaram esse esforço como um exercício político inútil.

E enquanto o conflito interno inflama, os funcionários da Casa Branca estão lutando em particular para conter a crescente adesão de Trump aos teóricos da conspiração enquanto o presidente derrotado e seus aliados mais ardentes continuam a tramar esforços para subverter o resultado da eleição de 3 de novembro.

Mas tudo parece ter endurecido Trump, que - tendo estado fora de vista por mais de uma semana - continua a fazer alegações infundadas de fraude eleitoral, enquanto aqueles mais próximos dele não estão dispostos a desafiá-lo publicamente e, em vez disso, estão apenas fortalecendo seus esforços.

“Os republicanos no Senado esquecem tão rapidamente. No momento, eles perderiam 8 cadeiras sem que eu os apoiasse na última eleição ”, Trump tuitou na terça à noite. "'Republicano só de nome', John Thune, ‘garoto de Mitch’, deveria simplesmente deixar isso acontecer. Dakota do Sul não gosta de fraqueza. Ele terá sua primazia em 2022, carreira política encerrada!!!”

Trump parecia estar se referindo aos comentários do senador republicano de segundo escalão, quando comparou os esforços para contestar a contagem dos votos do colégio eleitoral no Congresso a "cair como um cachorro morto".

“Enquanto nossa disputa eleitoral continua, farei uma promessa: continuaremos lutando até que todos os votos legais sejam contados”, disse o vice-presidente Pence na terça-feira em um evento em West Palm Beach, Flórida. “Estamos indo continuar lutando até que todos os votos ilegais sejam rejeitados. Vamos vencer a Geórgia, vamos salvar a América e nunca vamos parar de lutar para tornar a América grande novamente. Vocês verão."

O ataque mais extraordinário, embora passivo-agressivo, veio do próprio Trump ao líder da maioria no Senado, que parabenizou Biden como o presidente eleito em um discurso no plenário na semana passada e advertiu reservadamente suas fileiras para não se juntarem ao desafio de longo prazo para o apuração do colégio eleitoral em 6 de janeiro.

Em um e-mail enviado aos legisladores republicanos na segunda-feira pela assessora da Casa Branca Molly Michael, Trump divulgou uma compilação de pesquisas nas quais parecia levar o crédito pela posição política de McConnell no Kentucky. O e-mail tinha o assunto: “Do Presidente dos Estados Unidos” e Michael escreveu: “A pedido do presidente, consulte o anexo.”

O anexo era um PDF de uma página com a votação da candidatura de McConnell à reeleição contra a democrata Amy McGrath, que ele despachou facilmente em novembro.

Ele mostrou as linhas de tendência das pesquisas para McConnell e McGrath, com os números de McConnell subindo após um tuíte de Trump em 19 de junho endossando o líder da maioria e novamente após 31 de outubro, quando o presidente gravou uma chamada automática para ele.

No topo do PDF, em letras vermelhas, estavam as palavras: “INFELIZMENTE, MITCH ESQUECEU. ELE FOI O PRIMEIRO A SAIR DO NAVIO!”

O e-mail, obtido pelo The Washington Post, foi copiado para vários legisladores republicanos por volta das 17h30 da segunda-feira, embora o tamanho da lista de distribuição não seja claro. McConnell não respondeu a uma pergunta sobre o e-mail ao deixar o Capitólio na noite de segunda-feira.

Mas um de seus principais deputados rejeitou a tentativa dos conservadores da Câmara de contestar os votos em uma sessão conjunta em 6 de janeiro, o que exigiria a aprovação de pelo menos um senador para prosseguir.

Até agora, nenhum republicano do Senado disse publicamente que seria esse senador, embora vários membros atuais e novos do partido tenham se recusado a descartá-lo.

“Não sei se alguém está empenhado em fazer isso”, disse Thune na noite de segunda-feira, referindo-se aos senadores republicanos. “Mas o que eles precisam lembrar é que não vai a lugar nenhum. Está caindo como um cachorro baleado. E eu simplesmente não acho que faça muito sentido colocar todos nessa situação quando você sabe qual será o resultado final”.

E os republicanos da Câmara estão desafiando abertamente os senadores a endossar sua objeção ao processo de tabulação de votos em 6 de janeiro. Pence, como presidente do Senado, deve presidir o que de outra forma seria um exercício pró-forma para ratificar a decisão do colégio eleitoral do dia 14 de dezembro de certificar a vitória de Biden.

O foco nesse senador em potencial se estreitou para o senador republicano eleito Tommy Tuberville, do Alabama, que alguns oficiais seniores do Partido Republicano dizem estar sendo influenciado pelo deputado republicano Mo Brooks, também do Alabama, o parlamentar que primeiro levantou a possibilidade de um desafio para a tabulação deste mês e é visto como um líder do esforço.

Outros republicanos do Senado também estão enfrentando pressão de seus homólogos da Câmara dos Deputados.

“Países estrangeiros, grande tecnologia, notícias falsas e os Dems trabalharam juntos para RIG nesta eleição contra @realDonaldTrump,” tuitou na terça-feira o deputado republicano Lance Gooden, repetindo afirmações para as quais não há prova. “Os americanos devem ter FÉ no processo. Hoje eles não. Estou convocando todos os membros da TX House, @tedcruz e @JohnCornyn, para se juntarem a mim na OBJEÇÃO!”

Nos bastidores, as coisas estão ainda mais complicadas.

Trump está frustrado com seu círculo interno - incluindo Pence, o conselheiro da Casa Branca Pat Cipollone e o chefe de gabinete Mark Meadows - dizendo que as autoridades ao seu redor estão trabalhando para frustrar suas esperanças finais de anular os resultados eleitorais, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Uma reunião do Salão Oval coordenada pela deputada eleita de extrema direita Marjorie Taylor Greene com a Casa Branca e realizada na segunda-feira foi um esforço para mostrar a Trump que esses aliados continuavam a luta e, em parte, para acalmá-lo para baixo, disse o funcionário, que, como outros, falou sob condição de anonimato para discutir interações privadas.

Alguns dos membros da Câmara disseram a Trump que a liderança no Senado e na Câmara não o apoiava o suficiente, e o gráfico direcionado a McConnell surgiu dessas reuniões.

Conselheiros e aliados que ligaram para Trump para desejar um feliz Natal foram encorajados a ir à TV e lutar por ele em meio a reclamações de que outros não estão fazendo isso, de acordo com uma pessoa que falou com o presidente na segunda-feira.

Dois assessores disseram que estão lutando para fazer com que Trump se concentre em qualquer coisa que não seja a eleição - até mesmo ordens executivas superficiais ou tarefas mundanas.

Pessoas ao redor de Trump continuam lutando para saber se concedem autorização de segurança para Sidney Powell, um advogado teórico da conspiração que foi rejeitado pela própria campanha do presidente em meio a seus desafios legais, de acordo com uma pessoa familiarizada com o tumulto interno.

Seu ex-conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, está dizendo a Trump que Powell é confiável, enquanto Cipollone está furiosamente resistindo e até mesmo o conservador apresentador de TV a cabo Lou Dobbs levantou questões sobre as alegações de Powell a outros.

Trump está "intrigado" com as teorias de Powell, disse a pessoa, embora outras pessoas ao seu redor estejam dizendo que "é uma loucura e ela não tem ideia do que está falando".

“O presidente sente-se atraído por pessoas que lhe dizem o que ele quer ouvir. E agora, ele quer ouvir que há uma maneira de ele ganhar esta eleição”, disse Nicole Hemmer, uma acadêmica da Universidade de Columbia e autora de Mensageiros da Direita, livro sobre a mídia de direita.

Hemmer acrescentou: “À medida que avançamos cada vez mais no processo de certificação, há cada vez menos pessoas dispostas a dizer isso a ele, e é em parte por isso que você o está vendo mais cercado por pessoas marginais.”

Pelo menos em público, o segundo em comando de Trump continuou a manter a miragem de que a luta eleitoral ainda não havia acabado.

Pence usou comentários em uma reunião do grupo pró-Trump Turning Point USA na terça-feira para voltar a se comprometer com o esforço de desafiar os resultados da eleição - para aplausos de "mais quatro anos!" e “parem o roubo!” Ele implorou ao grupo para "permanecer na luta pela integridade eleitoral" e "permanecer na luta em nossa eleição".

Pence e seus conselheiros começaram a pensar sobre como lidar com 6 de janeiro e escapar da ira de Trump, mas nenhuma decisão final foi tomada.

“O vice-presidente não quer sair em maus lençóis com o presidente, posso garantir isso”, disse um funcionário do governo com conhecimento do pensamento de Pence.

Enquanto isso, Meadows fez uma visita não planejada ao Condado de Cobb, Geórgia, na terça-feira para ver por si mesmo como está indo uma auditoria de assinaturas de votos por correspondência. Nenhuma evidência surgiu de anomalias generalizadas de correspondência de assinaturas em Cobb ou em qualquer outro lugar na Geórgia.

Meadows se encontrou com Jordan Fuchs, um vice-secretário de Estado, e fez uma série de perguntas sobre a auditoria, disse Fuchs. O chefe da equipe não teve permissão para entrar na sala onde a auditoria está ocorrendo, disse Fuchs, mas conseguiu espiar pela janela da porta. Meadows disse que traria um relatório positivo ao presidente sobre como a auditoria está ocorrendo, acrescentou ela.

“Foi positivo”, disse Fuchs. “Nada acusatório. Ele queria ter uma conversa fora dos tuítes”.

Mesmo que legisladores conservadores convoquem Tuberville ou outro senador para desafiar os resultados, isso só desencadeia deliberação e uma votação em ambas as câmaras para aceitar ou rejeitar a certificação - um esforço que certamente levará à derrota de Trump na Câmara liderada pelos democratas e provavelmente também no Senado controlado pelo Partido Republicano.

Cada Estado e seus eleitores podem ser desafiados individualmente, o que significa que os aliados de Trump - desde que haja um membro da Câmara e um senador - podem arrastar o processo consideravelmente no próximo mês.

Ainda assim, há divergências agudas entre os conservadores da Câmara sobre táticas específicas para 6 de janeiro, algumas das quais ocorreram em uma reunião separada na Sala do Gabinete na segunda-feira após a reunião do Salão Oval com Trump.

“Durma bastante”, Brooks foi ouvido gritando para a deputada republicana Debbie Lesko. Enquanto ela deixava o plenário da Câmara após a votação final da câmara na noite de segunda-feira. “Porque vai ser um loooooooongo 6 de janeiro”.