Convenção republicana: Democratas estão usando a covid para roubar as eleições, diz Trump

WASHINGTON - O Partido Republicano oficializou nesta segunda-feira, 24, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como candidato à reeleição. Com gritos de "mais quatro anos" e aplausos, os republicanos aprovaram o nome de Trump por unanimidade em evento em Charlotte, na Carolina do Norte.

Em uma visita surpresa à convenção, Trump provocou os adversários democratas e voltou a atacar o voto pelo correio, em mais um esforço para reduzir a credibilidade de uma disputa que, no momento, é mais favorável ao seu adversário Joe Biden. "Os democratas estão usando a covid para roubar as eleições", disse ele, recebendo aplausos, em um contraste com o evento democrata da semana passada, realizado de maneira virtual.

Mais uma vez, Trump tentou retratar Biden, uma figura do establishment na política por décadas que vem realizando uma campanha centrista, como radical. Ele exigiu que Biden apresentasse uma lista de juízes que nomearia, como fez Trump em 2016. “Ele não pode fazer isso”, disse ele. "A esquerda radical exigirá que ele nomeie juízes loucos e super-radicais de esquerda que vão para a Suprema Corte", disse. Segundo o presidente dos EUA, a "China seria dona dos EUA se esse cara for eleito", dizendo que os democratas "não são patriotas".

O presidente também enalteceu os agricultores, uma de suas principais bases, e disse que a pandemia está na fase final. Sobre o país estar dividido, afirmou que "sucesso traz unidade". "Nós estávamos lá, mas fomos atingidos por uma praga", disse. Trump elogiou seus apoiadores e disse que eles têm muito mais animação e empolgação para votar, o que não ocorre na campanha democrata.

No momento, os EUA são o país mais atingido pela pandemia, com o maior número de mortes - 176 mil - e de contágios, com mais de 5,7 milhões de casos confirmados.

O vice-presidente Mike Pence, que foi formalmente renomeado, fez uma aparição não programada no centro de convenções prometendo trabalhar duro para garantir um segundo mandato para Trump. Pence citou várias questões nas quais os republicanos diferem dos democratas, incluindo o apoio aos direitos das armas, apoio à polícia e oposição ao aborto.

"Joe Biden e o Partido Democrata foram oprimidos pela esquerda radical. Sua agenda é: impostos mais altos, remédios socializados, fronteiras abertas, aborto sob demanda", disse Pence.