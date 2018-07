Republicanos rejeitam mensagem econômica de Obama

O governador de Indiana, Mitch Daniels, que foi visto como um potencial rival para Obama nas eleições de novembro, disse, em resposta oficial do Partido Republicano, que o porcentual de pessoas trabalhando é o menor em décadas, enquanto os gastos federais estão fora de controle.

"O grandioso experimento do presidente em três anos de governo tem retido em vez de acelerar a recuperação econômica", disse Daniels. "Ele parece sinceramente acreditar que nós podemos construir uma classe média a partir de empregos públicos pagos com dólares emprestados. Na verdade, isso funciona de outra maneira: um governo tão grande e autoritário como este é mantido sobre as costas da classe média, e por aqueles que esperam entrar nela."

Para o presidente da Câmara, John Boehner, estava claro desde o início do discurso que o presidente Obama decidiu fazer uma campanha divisionista. "O presidente lamentavelmente virou a culpa para a divisão, quando o que é necessário é um esforço conjunto para promover a criação de empregos nas pequenas empresas", afirmou Boehner.

Representantes republicanos no Senado disseram que, apesar da longa lista de propostas políticas detalhadas no discurso de Obama, houve poucas novidades. "É a mesma velha lista de desejos, mas uma coisa ele não falou: sobre como vai criar empregos para as pessoas sem aumentar os impostos", comentou o senador do Texas John Cornyn.