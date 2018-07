Republicanos seguem arrecadando menos que Obama

Os pré-candidatos republicanos à presidência dos EUA revelaram ontem o montante que têm em caixa para continuar a campanha - o resultado é tido como uma medida das chances de cada um. E se o dinheiro for um termômetro mesmo confiável, Rick Perry e Mitt Romney continuam sendo favoritos na corrida pela candidatura do partido.

Perry, atual governador do Texas, arrecadou US$ 17 milhões no último trimestre. Romney, ex-governador de Massachusetts, recebeu US$ 14 milhões em doações. Apesar da enorme vantagem financeira sobre os demais concorrentes, quem tem crescido nas pesquisas é Herman Cain, um ex-executivo de uma cadeia nacional de pizzaria.

Nos últimos três meses, Cain, que é negro e nunca ocupou um cargo eletivo, arrecadou apenas US$ 2 milhões e teria em caixa pouco mais de US$ 1,3 milhões. No entanto, o pré-candidato não para de crescer nas pesquisas.

Na semana passada, ele apareceu liderando a campanha republicana em pesquisa NBC-Wall Street Journal e surgiu na segunda colocação de acordo com uma sondagem realizada pela Reuters-Ipsos.

Até o momento, sua campanha tem sido marcada pela defesa insistente do corte de impostos, o que tem atraído o apoio do Tea Party, a facção mais conservadora do partido.

Entre os outros candidatos, a grande decepção foi a deputada Michele Bachmann. Depois de um início arrasador, sua campanha parece ter perdido fôlego após participações desastrosas em debates e pedidos de demissão de vários assessores.

No último trimestre, Michele, que é ultraconservadora e a favorita entre os membros do Tea Party, arrecadou US$ 4 milhões, mas gastou US$ 6 milhões e teria pouco mais de US$ 1 milhão em caixa para continuar a campanha.

Os números mostram, no entanto, que por maior que seja o esforço e a mobilização dos republicanos, em termos de arrecadação, a diferença ainda é grande com relação ao candidato democrata, o presidente Barack Obama.

Nos últimos três meses, a campanha pela reeleição do presidente arrecadou US$ 70 milhões. No trimestre anterior, com apenas 95 dias, ele havia recebido US$ 86 milhões em doações.

Apesar da popularidade em queda, Obama ainda pode arrecadar mais. De acordo com seus assessores, apenas na região de Chicago, seu berço eleitoral, espera arrecadar um total de US$ 1 bilhão. A eleição ocorre em novembro de 2012. / NYT