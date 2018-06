Resgatados 28 corpos de acidente em mina na Indonésia

Trinta e oito trabalhadores estavam fazendo um treinamento de segurança no interior das instalações de Big Gossan quando o teto desabou no dia 14 de maio. Dez mineiros feridos foram resgatados.

Segundo uma declaração da empresa PT Freeport Indonesia, a equipe de reposta a emergências recuperou e identificou a última vítima nesta quarta-feira.

As operações de mineração no Grasbergmine foram suspensas desde o acidente por respeito às vítimas e para concentrar os esforços de resgate. A mina, que pertence a Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., dos EUA, emprega mais de 20.000 trabalhadores. As informações são da Associated Press.