Jovens resgatados de caverna farão retiro espiritual na Tailândia

BANGCOC - A maioria dos 12 meninos que ficaram presos em uma caverna durante duas semanas na Tailândia e deixaram o hospital na quarta-feira fará um retiro espiritual em um templo budista antes de voltar à vida normal, afirmaram neste domingo, 22, as autoridades locais. “Eles realizarão um retiro de nove dias”, declarou o governador de Chaing Rai, Prachon Pratsakul.

“Onze (dos 12 meninos) serão noviços e seu treinador atuará como monge”, explicou, referindo-se ao técnico de futebol Ekkapol Chantawong, que já foi monge e ensinou os meninos a meditar para manter a calma na caverna até que fossem resgatados, entre os dias 8 e 10 de julho.

Segundo Charoenpol Rattanaweerachon, de 52 anos, parente do treinador EK, como é conhecido, o técnico foi ordenado monge budista aos 10 anos, após a morte do pai. Até os 20 anos, ficou em um templo na Província de Chiang Mai, quando precisou sair para cuidar de sua avó.

Onze meninos e seu treinador de futebol participaram na quinta-feira de uma cerimônia em um templo budista depois que receberem alta médica na quarta-feira.

Fizeram uma série de rituais para que tenham sorte e sejam felizes e também homenagearam o mergulhador tailandês que morreu durante a complexa operação de resgate.

A participação nessa cerimônia budista no templo de Pha That Doi Wao, na fronteira com Mianmar, foi a segunda aparição em público da equipe. As autoridades tailandesas pediram à imprensa que os deixe tranquilos por um mês.

Como aconselharam os terapeutas e psiquiatras, os garotos devem voltar à escola e à vida normal o mais rápido possível.

Em entrevista coletiva, após sair do hospital, eles contaram como sobreviveram sem comer, bebendo apenas água das estalactites por nove dias, sem qualquer contato com o exterior.

Os membros da equipe de futebol Javalis Selvagens ficaram presos em 23 de junho na caverna de Tham Luang, uma das maiores da Tailândia, quando decidiram fazer uma excursão após o treino. Uma tromba d’água alagou o complexo de cavernas, impedindo sua saída.

Filmes

O governo disse ontem que quer supervisionar os filmes, documentários e vídeos relacionados aos 12 meninos e seu treinador, cujo drama atraiu o interesse mundial e a atenção dos cineastas estrangeiros. Com os meninos de volta para casa, as atenções se voltaram para o enfoque da mídia no pós-resgate. Houve críticas a várias empresas de notícias, a maioria estrangeiras, que teriam ignorado o pedido oficial de deixar os garotos em paz por ao menos um mês. / AFP e AP