Resgatados os 20 mineiros presos em mina no Canadá Os vinte mineiros que ficaram presos em uma mina no Canadá foram libertados na noite de terça-feira (horário local), afirmou a empresa Potash Corp. of Saskatchewan (PotashCorp), dona do empreendimento. O incidente foi causado por um incêndio na mina localizada em Rocanville, província canadense de Saskatchewan.