Resgate de balsa grega termina com cinco mortes

"Nós esperamos que a operação de resgate termine nas próximas horas", afirmou Renzi. Segundo o premiê, apenas 22 pessoas, todos membros da tripulação, ainda estão na balsa finalizando as buscas.

Um homem morreu tentando escapar das chamas e quatro corpos foram encontrados no mar perto da embarcação. O Norman Atlantic havia partido do porto grego de Patras para Ancona, na Itália, com 478 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

"Foi como uma cena do inferno", afirmou uma passageira grega a redes de televisão europeias. "A balsa foi atingida por ondas gigantes e havia fogo em todo lugar. O deque estava queimando sob os nossos pés. Foi um milagre termos sobrevivido", relatou.

Um porta-voz da Marinha Italiana informou que há planos de rebocar a embarcação para um porto da Itália ou da Albânia, mas eles estão suspensos enquanto a operação de resgate é finalizada. Fonte: Dow Jones Newswires.