Resgate de corpos em local de naufrágio na Itália é interrompido

LAMPEDUSA - A recuperação de corpos dos migrantes mortos no naufrágio perto da Sicília foi interrompida nesta sexta-feira, 4, por conta do mar agitado, que impedia o trabalho das equipes de resgate. Se estima que 300 pessoas tenham morrido no que foi um dos piores desastres na crise da imigração na Europa.

Até esta sexta-feira, as equipes de resgate recuperaram 111 corpos e esperavam localizar outros 100 dentro e ao redor dos destroços da embarcação, submersos em 47 metros de água a menos de 1 quilômetro da costa sul da ilha italiana de Lampedusa.

Depois que 155 pessoas foram retiradas com vida da água na quinta-feira, ventos fortes e altas ondas tornaram impossível para os 40 mergulhadores recolherem corpos com segurança. Havia pouca esperança de encontrar mais sobreviventes entre os 500 passageiros que estariam a bordo, segundo estimativas.

Embora a pequena ilha receba milhares de imigrantes todos os anos e tenham ocorrido naufrágios semelhantes no passado, os moradores ficaram abalados com a extensão da tragédia.

Esta sexta-feira foi um dia nacional de luto, com fechamento de postos de gasolina, restaurantes e lojas. Depois de uma missa noturna em memória das vítimas, centenas de pessoas participaram de uma procissão silenciosa à luz de velas./ REUTERS