Resgate de francês na Somália termina com refém morto Enquanto lança a ofensiva no Mali, o governo da França reconheceu ontem que a operação para libertar um refém mantido por sequestradores na Somália, no último sábado, fracassou. O resgate havia sido montado pelos serviços secretos e pelas Forças Armadas, mas resultou na execução do refém e na morte de dois agentes franceses.