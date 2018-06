A guarda costeira disse no domingo que 22 operações de resgate foram realizadas no dia anterior. Foram encontrados botes de borracha motorizados e barcos de pesca, todos amontoados com os migrantes desesperados para chegar às costas do sul da Europa.

Até agora neste ano, cerca de 110 mil imigrantes foram resgatados perto da Líbia e levados para os portos do sul da Itália. Fonte: Associated Press.