Resgate dos mineiros chilenos soterrados completa um ano

SANTIAGO - Há um ano, os 33 mineiros que ficaram soterrados na mina de San José, no norte do Chile, foram resgatados.

Eles ficaram presos na mina 720 metros abaixo da superfície por 69 dias. Milhões de pessoas em todo o mundo acompanharam a operação de resgate, que durou quase 24 horas.

Acompanhe no vídeo os principais momentos do drama dos mineiros chilenos, que começou com o acidente na mina, no dia 5 de agosto de 2010.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.