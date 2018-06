Resgates prosseguem após inundação provocada por Harvey no sul dos EUA

CROSBY, ESTADOS UNIDOS - As operações de resgate e retirada de pessoas isoladas prosseguiam nesta sexta-feira, 1º, no Texas, onde a chuva deu uma trégua e as águas começam a baixar, revelando os danos causados pela tempestade tropical Harvey.

No condado texano de Orange, na fronteira com a Louisiana, a Guarda Nacional prosseguia socorrendo pessoas bloqueadas em casas e estradas cobertas pelas águas. O condado mantém as ordens de retirada de pessoas, mas a medida é ignorada por parte da população.

Lonnie e Missy Givens, moradores da região, permaneceram em casa, apesar da presença de barcos e helicópteros de resgate. "Jamais vi uma tempestade como esta", disse Missy sobre os danos causados por Harvey, em meio a árvores e postes arrancados e uma inundação de quase meio metro de água.

A Casa Branca anunciou que pedirá ao Congresso fundos de emergência para financiar a recuperação de infraestrutura no Texas e na Louisiana, e estabeleceu em 100.000 o número de moradias afetadas.

Em um hospital da cidade de Beaumont, no sudeste do Texas, o trânsito de helicópteros era intenso, incluindo Black Hawks do Exército, para retirar cerca de 200 pacientes do prédio, em uma cidade onde o fornecimento de água está interrompido.

Em diversas zonas do Texas e da Louisiana os bombeiros e policiais revistam casa por casa a procura de pessoas esquecidas e, eventualmente, corpos. Os socorristas temem descobrir mais vítimas das inundações, que mataram 38 pessoas nas primeiras horas após a passagem de Harvey.

Risco químico

O risco de poluição química persistia na noite de quinta-feira no Texas, após explosões em uma fábrica próxima de Houston, quarta maior cidade do país e epicentro do desastre.

Embora as chuvas comecem a diminuir na cidade, dando algum alívio a seus 2,3 milhões de habitantes, uma preocupante fumaça surgiu após uma série de explosões noturnas em uma usina química inundada em Crosby, 40 quilômetros a nordeste da metrópole.

O grupo francês Arkema, que opera esta fábrica de peróxidos orgânicos usados na elaboração de plásticos e produtos farmacêuticos, já havia alertado deste perigo pelo corte de eletricidade, que impede a adequada refrigeração de materiais "altamente inflamáveis".

Como medida de precaução, as autoridades haviam ordenado a remoção dos residentes a menos de três quilômetros das instalações. "Esta fumaça é extremamente perigosa", alertou Brock Long, diretor da Agência Federal de Emergências (Fema).

Mas a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) descartou até o momento sinais de toxicidade perigosa na fumaça, depois de receber informação de uma aeronave na área. "Não há concentrações preocupantes pelos materiais tóxicos reportados neste momento", informou a agência em comunicado.

O vice-presidente Mike Pence visitou o Texas na quinta-feira para avaliar a destruição causada pela devastadora tempestade e encontrar-se com as vítimas. O presidente Donald Trump, que voltará ao Texas no sábado após uma primeira visita na terça-feira, prometeu fazer uma doação pessoal de US$ 1 milhão ao Estado.

Danos de US$ 75 bilhões

O Estado vizinho da Louisiana também sofreu o impacto da tempestade Harvey, despertando o sofrimento causado pelo furacão Katrina, que deixou 1.800 mortos há 12 anos. Mas New Orleans, a cidade mais afetada na época, teve poucas chuvas.

Até agora, partes do Texas registraram mais de 1.270 mm de chuva, enquanto em Louisiana foram 610 mm. "Muitas áreas realmente verão as águas baixarem", disse Jeff Linder, meteorologista do departamento de controle de inundações do condado de Harris.

As autoridades esperam que o número de mortos aumente com o recuo das águas, embora acreditem que muitas pessoas consideradas desaparecidas estejam apenas sem acesso a telefone e eletricidade.

Mais de 30.000 pessoas se refugiaram em albergues em todo o Texas, bem como em um enorme centro de convenções de Houston e em pequenas igrejas, segundo a Fema.

Em Houston, onde foi emitido um toque de recolher noturno para ajudar nos esforços para tentar frear potenciais saques, os dois principais aeroportos operavam de maneira limitada.

O Centro Nacional de Furacões degradou Harvey a tempestade tropical na quarta-feira, mas advertiu que o perigo de inundações persiste no sudeste de Texas e o sudoeste de Luisiana. Ao menos 25% do condado de Harris ainda está debaixo d'água.

A empresa Enki Research estimou que o dano de Harvey pode ficar entre os US$ 48 bilhões e US$ 75 bilhões. / AFP