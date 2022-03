Resistência ucraniana: Veja imagens e histórias de civis que lutam para barrar as tropas russas

Apesar da superioridade numérica, tropas russas têm tido dificuldade para avançar em alguns pontos da Ucrânia, como nas duas principais cidades do país, Kiev e Kharkiv, graças à resistência feroz do Exército ucraniano, ajudado por civis armados com fuzis e coquetéis molotov.

A mobilização civil é evidente em todo o país. Homens e mulheres de todas as idades, muitos deles sem qualquer experiência prévia, se juntaram ao Exército em um movimento que vem sendo visto como um ato de desespero, mas também de coragem. À eles, somam-se voluntários que trabalham dia e noite na confecção de bombas caseiras, na distribuição de mantimentos e em hospitais.

Confira algumas dessas histórias:

