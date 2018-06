Resolução da ONU acabaria com sanções contra o Irã em 10 anos

O rascunho, obtido nesta quarta-feira pela Associated Press, diz que nenhuma das sanções da ONU contra o Irã devem ser aplicadas após dez anos. Mas uma fonte dos Estados Unidos familiarizada com as conversas diz que o Conselho de Segurança da ONU concordou que uma nova resolução seja adotada, ao final dos dez anos, para recolocar em vigor a possibilidade da volta das sanções por mais cinco anos.

O presidente dos EUA, Barack Obama, citou o mecanismo que permite a volta das sanções como sua principal defesa para a proposta de acordo, apesar das fortes críticas de membros do Congresso em Washington e de alguns aliados norte-americanos, como Israel. A França também ressaltou o fato de que as sanções voltarão a vigorar, caso o Irã quebre as promessas. Fonte: Associated Press.