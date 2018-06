Resort em Mali é atacado por homens armados

Um resort de luxo, popular entre estrangeiros ocidentais, fora da capital de Mali, Bamako, foi atacado por homens armados neste domingo, 18, segundo o Ministério da Segurança do país. Pelo menos duas pessoas foram mortas.

O ministro de Segurança, Salif Traoré, afirma que o atentado foi um ataque jihadista. "Foi um ataque jihadista. Forças especiais do Mali intervieram e cerca de vinte reféns foram libertados. Infelizmente, há muito dois mortos, incluindo uma (mulher com dupla nacionalidade) Franco Gabão ", disse o ministro à AFP.

As informações sobre o número de vítimas divergem, até o momento. Segundo fontes policiais informaram à agência EFE, três pessoas foram mortas no ataque e as vítimas seriam soldados da força multinacional em Mali.

O resort, chamado Le Campement Kangaba, fica na cidade de Dougourakoro, ao leste de Bamako, e costuma ser frequentado por turistas estrangeiros nos fins de semana. As forças especiais malienses estão no local.

"Campement Kangaba está bloqueado e uma operação está em andamento", disse um porta-voz do Ministério da Segurança, Baba Cisse. "A situação está sob controle". /REUTERS, AFP e EFE