Restaurantes McDonald's na Áustria oferecerão serviços consulares a americanos

VIENA - Os restaurantes da rede McDonald's na Áustria vão oferecer serviços consulares aos cidadãos americanos, incluindo ajuda em caso de perda de passaporte, anunciou nesta quarta-feira, 15, a embaixada dos Estados Unidos em Viena.

O acordo entre a embaixada e a cadeia de fast-food prevê que os americanos possam ir aos restaurantes da rede no país em caso de emergência.

"As equipes (dos restaurantes do McDonald's na Áustria) vão ajudá-los, estabelecendo contato com os serviços consulares da embaixada americana", informou a delegação diplomática em mensagem publicada no Facebook.

Entre outras coisas, os americanos receberão assistência em caso de perda de passaporte ou viagem de emergência. / AFP