Restos mortais de Neruda serão exumados Os restos mortais do Prêmio Nobel de Literatura Pablo Neruda serão exumados, determinou um juiz chileno que investiga a morte do poeta, em 1973, atribuída a um câncer. A investigação foi aberta após denúncia de homicídio feita pelo Partido Comunista do Chile, no qual ele militava. O motorista de Neruda, Manuel Araya, disse que ele foi envenenado por agentes da ditadura quando estava internado.