Social-democratas e conservadores empatam nas eleições da Alemanha, indica boca de urna

BERLIM - Confirmando as previsões das últimas pesquisas, levantamentos de boca de urna das eleições na Alemanha indicam um empate entre o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, e o conservador União Democrata-Cristã (CDU), com uma pequena vantagem para os socialistas. Os alemães foram às urnas neste domingo, 26, para votar no sucessor da chanceler Angela Merkel, que deixa o cargo após 16 anos.

De acordo com levantamento divulgado pela rede ZDF, o SPD aparece com 26% dos votos, uma leve vantagem diante do CDU de Merkel, que tem 24%. Em uma outra pesquisa veiculada pelo canal ARD, os dois obtiveram 25% dos votos. Estas pesquisas, no entanto, não levam em consideração os votos enviados pelo correio. Ambas colocaram também os Verdes, partido ambientalista, em terceiro lugar, com 14,5% 15% dos votos, respectivamente.

Sem ampla maioria, os representantes dos partidos disputarão entre si o cargo de chanceler: Olaf Scholz, do SPD, que é o atual ministro de Finanças e vice-chanceler, e Armin Laschet, do CDU, hoje governador do Estado da Renânia do Norte-Vestfália. Os partidos começam agora a formar coalizões com outras legendas, como Verdes e a liberal Democratas Livres, para construir um governo no Parlamento.

Os social-democratas e os democrata-cristãos querem que a futura coalizão governamental seja formada antes do Natal. "A Alemanha tem a presidência do G-7 em 2022", reforçou Laschet, enquanto seu adversário considerou que seu partido deve fazer o que for possível para que a formação do governo seja possível antes do Natal.

Em declaração à imprensa, o secretário-geral da CDU, Paul Ziemiak, se mostrou decepcionado com o resultado da boca de urna das votações deste domingo. “As previsões são amargas quando comparadas às últimas eleições”, disse ele em referência à votação de 2017, quando o partido obteve mais de 30% dos votos. Se confirmado, o resultado também será o pior do partido desde o fim da 2ª Guerra.

Especialistas indicaram que uma das razões pelas quais a eleição alemã deste ano estar mais apertada e menos previsível do que o normal é que os candidatos são relativamente desconhecidos para a maioria dos eleitores.

Angela Merkel, por exemplo, decidiu entrar na campanha somente na reta final, e não poupou esforços para defender o candidato de seu partido. "É apenas a cada quatro anos que vocês têm a chance de decidir em nível federal quem deve moldar o futuro em Berlim", afirmou ela no encerramento da campanha de Laschet em Aachen, cidade no oeste do país, na manhã do último sábado, 25.

Votação

A votação para os cerca de 60,4 milhões de eleitores do país foi aberta, no horário local, às 8h deste domingo e encerrada às 18h - entre 3h e 13h no horário de Brasília.

Armin Laschet, do bloco de centro-direita, cometeu uma gafe ao votar em Aachen na manhã deste domingo. Ele não dobrou a sua cédula da maneira correta antes de depositá-la na urna e acabou revelando o seu voto, o que não é permitido pela legislação alemã.

Como a cédula foi depositada na urna e não houve questionamento, será válida, disse uma autoridade eleitoral do país. À imprensa, o candidato afirmou acreditar em uma disputa acirrada, e que a eleição vai “depender de cada voto”.

O seu rival social-democrata, Olaf Scholz, disse após votar em Potsdam que espera que eleitores “tornem possível um resultado muito positivo para os Social-Democratas, e que os cidadãos me deem o mandato para me tornar o próximo chanceler da Alemanha”.

Annalena Baerbock, representante dos Verdes, disse que esperava “alguns votos a mais” do que o previsto nas pesquisas ao longo da campanha.

Sem muita convicção

Para muitos alemães, a sensação foi de votar “no menos pior”. Em entrevista ao Estadão, o profissional de TI, que preferiu se identificar apenas como Tino, explicou que tem esperanças de que o SPD volte às suas raízes de ser um partido dos trabalhadores, por isso optou pela legenda, não necessariamente por Scholz. "Angela Merkel fez um bom trabalho, a maioria de nós sentirá falta dela. Mas ela nunca conseguiu controlar o partido se pensarmos em corrupção e mentiras", afirmou ele, ao explicar sua escolha.

Tino afirma que, para ele, o mais importante é evitar que Laschet chegue ao poder. “Scholz é como o mal menor a ser enfrentado”, diz.

Jessy, uma jovem de 29 anos que também pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, conta que, apesar de não concordar com a campanha do SPD, vê Laschet como o único candidato plausível. “Baerbock seria uma chanceler boa e revigorante, mas ela precisa se impor e definir seus objetivos para o Partido Verde - seus objetivos são nobres, mas a forma de alcançá-los pune as pessoas normais”, diz. “E Laschet...ele simplesmente não está apto a ser um chanceler.”

Sistema alemão

No sistema alemão, a cédula tem duas colunas: uma para o primeiro voto e outra para o segundo. O primeiro é um voto direto, no candidato do distrito – são 299 ao todo. No segundo, o eleitor vota na legenda. É o que determina o tamanho da bancada de cada partido. Daí saem outros 299 representantes tirados de listas partidárias.

Se um partido tiver eleito no primeiro voto mais representantes do que teria direito pelo segundo voto, o número total de deputados é elevado até que a proporcionalidade obtida no segundo voto seja alcançada. Isso faz com que, muitas vezes, o número de cadeiras seja maior que o número mínimo de 598 deputados. O atual Parlamento alemão, por exemplo, tem 709 representantes. / COM ASSOCIATED PRESS E AFP, COLABOROU THAÍS FERRAZ