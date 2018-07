Resultado eleitoral será aceito, assegura Chávez O presidente venezuelano, Hugo Chávez, assegurou na sexta-feira à noite que se um candidato da oposição vencer as eleições presidenciais deste ano, ele será o primeiro a reconhecer a vitória do rival e entregar o poder. Os críticos mais extremos do líder socialista sugerem que Chávez poderia não aceitar os resultados se for derrotado nas urnas em 7 de outubro. Em um longo discurso na Assembleia sobre o estado da nação, Chávez rejeitou as críticas e pediu à oposição que também prometa respeitar os resultados.