Resultado oficial confirma vitória de Arce na eleição da Bolívia

A vitória de Luis Arce, do Movimento Ao Socialismo (MAS), na eleição presidencial na Bolívia foi confirmada nesta sexta-feira, 23. Com a apuração final, Arce ficou com 55,1% dos votos, derrotando já no primeiro turno seu principal adversário na disputa, Carlos Mesa, que conquistou 28,8% dos votos.

Aliado de Evo Morales, Arce já havia comemorado a vitória na segunda-feira, quando projeções o apontaram como presidente eleito da Bolívia. Na ocasião, ele disse que a Bolívia “recuperou a democracia” e defendeu “um governo de unidade nacional”.

O resultado também já havia sido reconhecido pela presidente interina, Jeanine Áñez, e por Carlos Mesa. Na segunda, Mesa disse que as projeções eram “muito contundentes e muito claras”, e declarou que lhe cabia apenas “reconhecer que há um vencedor na eleição”. “É nossa vez de liderar a oposição”, tuitou o ex-presidente. No domingo, Jeanine Áñez, feroz opositora de Evo, também disse que“Arce e Choquehuanca venceram a eleição”. “Felicito aos vencedores e peço que governem pensando na Bolívia e na democracia”, afirmou.

Agora, Arce espera pela proclamação formal do resultado, que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral do país, está prevista para a tarde desta sexta./EFE