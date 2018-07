Resultado oficial confirma vitória islâmica Após três etapas e meses de votação, autoridades anunciaram ontem o fim das eleições legislativas no Egito. Segundo o resultado oficial, a Irmandade Muçulmana obteve 38% das cadeiras eleitas por listas. Os salafistas do Al-Nur ficaram com 29%. Os partidos seculares, o Wafd e o Bloco Egípcio, terminaram em terceiro e quarto, respectivamente. A Comissão Eleitoral, porém, não divulgou os parlamentares que foram eleitos de maneira direta.