Resultado parcial mostra disputa acirrada no Afeganistão Resultados parciais da eleição presidencial no Afeganistão mostraram que a disputa continua acirrada entre o ex-ministro de Relações Exteriores Abdullah Abdullah e o ex-ministro de Finanças Ashraf Ghani. De acordo com os números divulgados neste domingo, Abdullah tem 41,9% dos votos e Ghani, 37,6%. Até agora, foram contados menos de 10% dos 7 milhões de votos da eleição de 5 de abril. Em terceiro lugar está outro ex-ministro de Relações Exteriores, Zalmai Rassoul, com 9,8%. O vencedor da disputa substituirá Hamid Karzai, presidente afegão há uma década.