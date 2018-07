Resultados parciais de eleições mostram vitória da Irmandade Muçulmana

Membros da entidade religiosa - que saiu da clandestinidade após a queda de Hosni Mubarak, em fevereiro - exigiram formar um novo governo com base na maioria que obtiveram, o que poderá provocar um conflito com a junta militar que controla o país desde a deposição do ditador.

Os generais disseram que querem nomear um governo que o Parlamento não terá o poder de dissolver. Os militares afirmaram ainda que exigirão dos parlamentares a elaboração de uma nova Constituição.