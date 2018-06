Retirada de armas químicas está próxima Quatro navios noruegueses e dinamarqueses, com capacidade para transportar centenas de toneladas de agentes químicos letais para fora da Síria, se encaminham para águas territoriais do país, disse ontem o porta-voz militar da Noruega, Lars Magne Hoytun. As embarcações deixaram o Chipre, a cerca de 250 km do porto sírio de Latakia, onde deverão recolher a carga química.