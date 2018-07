Retomada da produção de petróleo na Líbia vai demorar

Segundo ele, os rebeldes estão "trabalhando dia e noite para assegurar a volta da produção" e que assim que "houver um nível mínimo de segurança, nós retomaremos os trabalhos". Ele alertou, no entanto, que "não será em questão de semanas" e que a volta aos trabalhos "vai levar algum tempo".

Antes do levante contra o regime de Muamar Kadafi, a Líbia produzia cerca de 1,6 milhão de barris de petróleo por dia, pouco menos de 2% da produção mundial. A produção foi interrompida durante a revolta, iniciada em 15 de fevereiro. As informações são da Associated Press.