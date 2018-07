Retomada de posse de casas e compensação demoram O policial sunita Mohammed Faiq, de 32 anos, vivia no distrito de Qarhwanyia, em Bagdá, até 2006, quando integrantes do Exército Mehdi, milícia radical xiita liderada pelo clérigo Muqtada al-Sadr, chegaram em sua casa armados, exigindo que ele deixasse o local imediatamente. "Ameaçaram queimar minha casa com todo mundo dentro", disse ele, que morava com a mulher, o pai e os quatro filhos no local.