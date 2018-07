Retorno de dissidentes fortalece Cristina

"Última anistia para voltar", disse o deputado Carlos Kunkel, braço direito da presidente Cristina Kirchner na Câmara dos Deputados ao anunciar que o governo argentino está de portas abertas para que os peronistas dissidentes voltem ao partido.

"Nós, peronistas, estamos sempre de braços abertos", explicou Kunkel. Ele ressaltou que deputados, senadores, prefeitos e governadores que haviam rachado com o ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007) e com a presidente Cristina nos últimos anos poderão se reaproximar do governo para aumentar o poder oficial nos próximos meses.

Os peronistas dissidentes restantes - um total 20 parlamentares - não sabem dizer quantos restariam na oposição após o eventual "êxodo". No entanto, um deputado kirchnerista, que pediu anonimato, disse ao Estado que seus cálculos indicavam que de 10 a 15 parlamentares migrariam paras fileiras do governo até o fim do ano. Essas mudanças poderiam ocorrer, segundo ele, "de forma sutil ou descarada". O respaldo desses parlamentares também pode oscilar entre o alinhamento total e um apoio circunstancial.

Graças às eleições da semana passada, o governo Kirchner obteve 131 vagas na Câmara dos Deputados (de um total de 257), além de 38 no Senado (de um total de 72). Graças ao êxodo de integrantes da oposição para o governo, esse apoio poderia aumentar - em uma primeira etapa - para cerca de 140 a 145 votos na Câmara e para 40 no Senado.

O cientista político Julio Burdman, da Universidade de Belgrano, considera que, com os peronistas dissidentes e integrantes da União Cívica Radical que possuem sintonia com o kirchnerismo, o governo terá maioria absoluta em votações importantes.

Ele também sustenta que a Frente pela Vitória, núcleo kirchnerista do Partido Justicialista (Peronista), está "mais kirchnerizado" do que no período de Néstor, reduzindo os riscos de "indisciplina partidária".

Nos dois meses anteriores à eleição presidencial, diversos peronistas dissidentes iniciaram o êxodo para as fileiras do governo. Assim, já passaram para o lado de Cristina políticos como o deputado Felipe Sola, que havia entrado em conflito com ela em 2008, quando ficou do lado dos ruralistas na disputa contra o governo. Nos últimos dias, o governador de Chubut, Mario das Neves, também aproximou-se da Casa Rosada.

O senador e ex-piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, um dos emblemas do peronismo dissidente, é outro que começou o caminho de volta há cerca de um mês. O kirchnerismo também recebeu em suas fileiras - embora de forma discreta - o ex-presidente Carlos Menem, que foi reeleito com respaldo do governo em sua cadeira de senador pela Província de La Rioja.

Apoio. Cristina também contará com a Província de Córdoba, governada por José Manuel de la Sota, peronista dissidente que declarou seu apoio à presidente após ser eleito. Além da volta dos peronistas que haviam partido, ela recebeu elogios e declarações de apoio por parte de Jorge Sapag, do Movimento Popular Nequini, reeleito governador da Província de Neuquén, e de Fabiana Ríos, da Coalizão Cívica, reeleita para o governo de Terra do Fogo, ambos de partidos de oposição.