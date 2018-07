Retrospectiva 2011: A retirada das tropas americanas do Iraque

BAGDÁ, 18 DE DEZEMBRO - Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 em busca de armas de destruição de massa, que nunca foram encontradas. O conflito, que levou à queda e à morte do ditador Saddam Hussein, também deixou mais de 4,4 mil soldados americanos mortos, o que originou inúmeras e ásperas críticas ao profundo envolvimento de Washington na guerra.

Veja também:

LINHA DO TEMPO: A guerra do Iraque do início ao fim

ESPECIAL: Veja a retrospectiva da Internacional

ESPECIAL: Veja a retrospectiva de 2011

O presidente Barack Obama prometeu durante sua campanha encerrar o conflito e, quase nove anos após o início da invasão, o democrata finalmente decretou a retirada completa do efetivo militar americano do país.

Conforme havia dito, fez com que todos os soldados retornassem antes do final de 2012, mantendo no país apenas homens para garantir a segurança de missões diplomáticas. A guerra foi formalmente encerrada no dia 18 de dezembro.

A retirada das tropas, porém, é questionada dentro e fora de Washington, uma vez que o Iraque ainda vive uma tensa realidade e que a capacidade das forças de segurança locais é questionável. O país ainda sofre constantes ataques e o fraco governo de coalizão mostra-se incapaz de administrar crises.