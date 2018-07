Retrospectiva 2011: Adesão palestina à Unesco

PARIS, 31 DE OUTUBRO - O Estado palestino tornou-se o 195º membro da Unesco - braço da ONU responsável pela cultura, educação e ciência no mundo - no dia 31 de outubro. A adesão dos palestinos à agência foi aprovada por 107 votos a favor e 14 contra. Houve ainda 52 abstenções.

O ingresso palestino à Unesco é parte da iniciativa da Autoridade Palestina (AP) para buscar reconhecimento nos órgãos internacionais da ONU, particularmente na Assembleia-Geral. Os Estados Unidos e Israel, que se opõem rigidamente à empreitada sob a alegação de que a criação do Estado palestino deve ser negociada, anunciaram retaliações.

Os americanos cortaram a ajuda de US$ 70 milhões enviados anualmente à agência - 22% do orçamento da Unesco. Os israelenses também suspenderam seu auxílio - que corresponde a 3% do recebido pelo órgão ao ano - e ainda anunciaram a construção de novos assentamentos, em represália aos palestinos. A AP, porém, disse que tentará ingressar em outras agências da ONU.