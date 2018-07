Retrospectiva 2011: Conservadores vencem na Espanha

MADRI, 20 DE OUTUBRO - Quando os espanhóis foram às urnas, em 20 de outubro, eles queriam uma solução para a grave situação econômica que o país enfrenta. Após semanas de protestos do movimento dos "indiginados", as eleições ocorreram em um cenário de crise e desemprego, opondo conservadores, favoritos nas pesquisas, e socialistas.

Mariano Rajoy, do Partido Popular (PP), conservador, tornou-se o novo premiê. A legenda obteve 186 das 350 cadeiras do Parlamento, enquanto os socialistas do Partido Socialista Obrero Español (PSOE) conseguiram apenas 110.

Os conservadores venceram em quase todas as províncias espanholas, o que mostrou a grande insatisfação da população com o governo anterior. Em grande medida, e até bem mais que em outros países que também tiveram eleições em 2011, o voto foi uma manifestação da insatisfação popular.

Rajoy assumiu a Espanha com a missão de reestruturar o país economicamente. O premiê já afirmou que a situação requer novas políticas e anunciou cortes para frear os efeitos da crise e recolocar os espanhóis no caminho do crescimento, o que ocasionou críticas da oposição e queda em sua popularidade.