Retrospectiva 2011: Crise humanitária na Somália

CAMPO DE REFUGIADOS DE DADAAB, SOMÁLIA - A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, em julho, um relatório sobre o número de mortes provocadas pela crise alimentar na região do Chifre da África, revelando que mais de 29 mil crianças com menos de 5 anos já haviam morrido nos três meses anteriores na Somália - uma média de 300 por dia, quase 15 por hora.

Veja também:

CAMPANHA: Saiba como ajudar

VÍDEO: O relato do enviado especial Jamil Chade

GALERIA: Combinação mortífera

HOTSITE: Fome e crise humanitária na Somália

Segundo a entidade, 640 mil crianças somalis estão subnutridas e 3,2 milhões de pessoas - de uma população total de 7,5 milhões - precisam de ajuda imediata para sobreviver. No final do mesmo mês, foi declarada situação de fome em mais três regiões do sul da Somália, elevando a cinco o total de áreas atingidas. O número chegou em seis pouco mais de um mês depois.

A ONU calcula que dezenas de milhares de pessoas tenham morrido em decorrência do atual período de seca, o pior a afetar a Somália em 60 anos. O alto índice de crianças somalis com desnutrição aguda indica que o número de óbitos deve aumentar ainda mais se providências não forem tomadas.