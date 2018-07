Retrospectiva 2011: Furacão Irene devasta os Estados Unidos

COSTA LESTE DOS ESTADOS UNIDOS, 27 DE AGOSTO - O furacão Irene foi o mais forte a atingir os Estados Unidos desde o Katrina, em 2005.

O ciclone foi o nono e mais intenso da temporada tropical deste ano e sua passagem provocou enchentes e devastou cidades inteiras, afetando milhões de pessoas na costa leste americana.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, o Irene deixou 49 mortos, sendo 41 no território americano, cinco na República Dominicana e três no Haiti. A maioria das mortes nos EUA ocorreu por causa das enchentes provocadas pelo furacão.