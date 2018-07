Retrospectiva 2011: O casamento do príncipe com a plebeia Kate Middleton

LONDRES, 29 DE ABRIL - Para muitos, foi o evento do ano. O casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 29 de abril, mobilizou centenas de emissoras do mundo todo em torno do Palácio de Buckinham e da Abadia de Westminster, em Londres, causando um verdadeiro frenesi na capital britânica.

Estimativas apontam que cerca de 2 bilhões de pessoas acompanharam a cerimônia pela televisão. Na internet, a audiência bateu um recorde: 72 milhões de pessoas assistiram pelos computadores.

O padrinho do casamento foi o irmão de Willian, o príncipe Harry, o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. A irmã de Kate, Philippa (conhecida por Pippa), foi a dama de honra. Houve especulações, à época, de que os dois estariam juntos, inclusive.

A Grã-Bretanha literalmente parou para assistir à união do próximo príncipe herdeiro da coroa britânica. Especula-se que entre US$ 40 milhões e US$ 65 milhões foram gastos no casamento - algo bastante criticado por alguns britânicos, uma vez que o país enfrenta um período de dificuldades econômicas.

William e Kate se conheceram na Escócia, quando frequentavam a Universidade de St. Andrews. Depois de um longo namoro, o príncipe pediu Kate em casamento em outubro de 2010, em uma viagem de ambos pelo Quênia. Na ocasião, William ofereceu a Kate um anel de diamante e safiras que tinha pertencido à mãe, a princesa Diana, morta em um acidente de carro em 1997.