Retrospectiva 2011: Obama apressa retirada de tropas do Afeganistão

CABUL, AFEGANISTÃO, 22 DE JUNHO - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou em junho que as tropas de seu país haviam atingido seus objetivos no Afeganistão. O democrata, então, estabeleceu prazos para concluir a retirada dos militares americanos do solo paquistanês integralmente até 2014.

A medida foi anunciada quase dez anos após o início da guerra e depois da morte do terrorista Osama bin Laden, reduzindo o contingente militar que combate o Taleban no país. Vale lembrar, contudo, que o número de tropas americanas no Afeganistão fora ampliado pelo próprio Obama.

O presidente anunciou que 10 mil soldados deixariam o país até o fim de 2011 e que 33 mil retornariam até setembro de 2012. "Este é o início, mas não o fim de nossos esforços para terminar essa guerra", declara Obama. Ainda assim, os EUA mantêm 68 mil homens no Afeganistão.