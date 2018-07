Retrospectiva 2011: Protestos estudantis eclodem no Chile

SANTIAGO, CHILE - O presidente chileno Sebastián Piñera, eleito em 2010, ganhou grande popularidade com o episódio dos 33 mineiros resgatados de dentro de uma montanha após um acidente. O ano de 2011, contudo, foi repleto de desafios para o novo governo.

Desde maio, o movimento estudantil se mobiliza e protesta por reformas no sistema educacional do país, o que tem gerado enfrentamentos violentos com as forças de segurança.

Insatisfeitos com a qualidade - e os custos - da educação, estudantes chilenos foram às ruas das principais cidades do país exigindo o fim do lucro das instituições de ensino e escolas de qualidade e gratuitas.

Jovens universitários e secundaristas ganharam a atenção e o apoio de várias classes do país, inclusive dos professores.

O barulho dos estudantes chilenos foi tanto que Camila Vallejo, ex-presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile e uma das caras mais conhecidas dos protestos na nação sul-americana, foi eleita a personalidade do ano em uma pesquisa feita pelo jornal britânico The Guardian, com surpreendentes 78% dos votos dos leitores do diário.