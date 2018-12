Retrospectiva: Relembre os principais fatos no mundo em 2018

O ano de 2018 foi marcado por algumas reviravoltas diplomáticas, mudanças de cenário político, intensificação de crises que já se arrastam há alguns anos e perspectivas de paz para outras. Houve surpreende reaproximação de líderes, retrocesso na perspectiva multilateral das relações internacionais com a retirada dos EUA de vários acordos e a mudança histórica de comando em Cuba, onde pela primeira vez um Castro não preside a ilha.

Em um dos grandes acontecimentos do ano, o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, protagonizaram um encontro histórico. Em tempo recorde, o clima de pré-guerra do ano anterior deu lugar a uma oportunidade única para que a paz seja enfim alcançada entre os dois países.

A guerra do Iêmen, por outro lado, converteu-se em uma grave crise humanitária, que encerra o ano com a perspectiva de paz. Rebeldes houthis e governo se sentaram à mesa de diálogo pela primeira vez em dois anos e tentam agora implementar uma trégua.

Na Europa, a grande expectativa, mais uma vez, é com a partida do Reino Unido. A três meses do Brexit, previsto para 29 de março, ninguém se atreve a prever quais caminhos esse processo seguirá, em meio à hostilidade do Parlamento britânico ao acordo negociado pela primeira-ministra Theresa May com a União Europeia.

O continente viu também crescer o populismo, com a chegada ao poder do Movimento 5 Estrelas (M5S) e da extrema direita, com a Liga Norte, em uma improvável aliança de governo na Itália.

Na América Latina, o calendário eleitoral e político em 2018 foi marcado por grandes mudanças na região, entre elas a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, de Andrés Manuel López Obrador no México e a ascensão de Miguel Díaz-Canel ao poder em Cuba.

Relembre (com atualizações) os principais eventos de 2018:

• Ex-marechal mantém poder e repressão no Egito

• América Latina fecha ano com grandes e inesperadas mudanças políticas

• Ampliadas, crises de Venezuela e Nicarágua estão longe do fim

• Conflito agrava crise econômica e humanitária no Iêmen

• Coreia do Sul tenta virar página de prisão de ex-presidente