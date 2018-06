Reunião da AIEA rejeita criticas a armas de Israel

A resolução, debatida por representantes dos 159 países membros da AIEA, manifestava "preocupação com a capacidade nuclear israelense e exorta Israel a juntar-se ao TNP e a colocar todas as suas instalações nucleares sob as salvaguardas gerais da AIEA". A mesma resolução havia sido aprovada em 2009; em 2010, ela foi apresentada novamente, mas foi rejeitada por margem estreita de votos após um lobby intenso dos EUA.

Em 2011 e 2012, os países árabes decidiram não propor novamente essa resolução, de modo a facilitar a discussão de como transformar o Oriente Médio em uma região livre de armas atômicas. Esses esforços não deram resultado e uma conferência prevista para o fim de 2012 não chegou a se realizar. Israel é o único país da região a ter armas nucleares.

Durante a conferência de Viena, o embaixador Badr Mohamed Zaher Al-Hinai, de Omã, disse que a resolução proposta "poderia ressuscitar os esforços para um Oriente Médio livre de armas nucleares". Ele criticou a política de "dois pesos e duas medidas" dos EUA e de outros aliados de Israel.

Em seu discurso, o vice-embaixador israelense Daniel Danieli disse que a resolução proposta "contribui para a politização da AIEA". Fonte: Dow Jones Newswires.