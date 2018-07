Reunião da SIP em SP debaterá caso argentino A situação da liberdade de imprensa na Argentina será um dos temas da 68º Assembleia-Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP, pelas iniciais em espanhol), de 12 a 16 de outubro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O comitê anfitrião do encontro, que receberá jornalistas e empresários de 34 países, é composto pelo Grupo Estado, pelos jornais A Tribuna, Correio Popular, Folha de S. Paulo, Gazeta do Povo, O Globo, O Popular, Zero Hora, pelo Diários Associados e pela Editora Abril.