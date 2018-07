Reunião do G-20 não trará solução definitiva, diz Merkel

Merkel advertiu que a solução para a crise da dívida na zona do euro será um processo longo e doloroso, que exigirá a cooperação de todos os membros da União Europeia, bem como das grandes economias pelo mundo. "A economia mundial é bastante afetada pela crise financeira e cada país da UE precisa contribuir com sua parcela para enfrentar a crise da dívida", afirmou Merkel. Ela acrescentou, porém, que "a UE sozinha não pode lidar com a crise. Nós precisamos que as grandes economias se unam para lidar com isso".

Merkel também avaliou que "o euro tem sido e sempre será uma moeda forte". "Apesar dos problemas da dívida pública em alguns países-membros, eu não quero que a UE se torne uma união da dívida, mas sim uma união forte", afirmou a chanceler. As informações são da Dow Jones. (Gabriel Bueno)