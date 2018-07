Reunião sobre programa nuclear do Irã mostra progresso

Com a interrupção da reunião apenas para o almoço, o diplomata alertou contra o otimismo prematuro sobre o resultado. Mas ele disse que o diálogo entre os dois lados sugere que eles encontram um entendimento comum para uma segunda rodada de conversações.

O diplomata afirmou que os iranianos pareciam estar se movendo para discutir o programa de enriquecimento do país, engajando-se na discussão sobre o uso pacífico da energia nuclear e o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.

Ele afirmou que a equipe iraniana mencionou o "fatwa" (decreto religioso), ou proibição, do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khameneide, de armas nucleares no país, durante as discussões.

Após o almoço, a reunião será realizada em sessões bilaterais, segundo o diplomata. "Eu diria que havia uma atmosfera muito construtiva em relação à última(reunião)...Uma vibração positiva no geral", disse.

Outro diplomata descreveu a sessão recém-concluída como uma "manhã útil de trabalho", afirmando que os iranianos pareciam estar à procura de um "processo sério" durante as conversações. As informações são da Associated Press.