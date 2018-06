Reunidas em Paris, potências contam com apoio de árabes contra jihadistas O governo dos Estados Unidos já conta com o compromisso de participação de "diversos" países árabes em uma coalizão para atacar os extremistas do Estado Islâmico (EI) no norte do Iraque e na Síria. A informação foi divulgada ontem por assessores do secretário de Estado americano, John Kerry, que está em Paris para uma conferência internacional sobre o combate aos jihadistas. A reunião ocorre hoje.