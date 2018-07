Revisão da eliminação de eleições é adiada Um tribunal egípcio adiou até o dia 24 a audiência de apelação contra a decisão que eliminou as eleições parlamentares e aprofundou a incerteza política durante uma crise econômica. O adiamento, segundo a corte, foi para permitir que haja mais tempo para estudar os argumentos do caso que jogou a etapa final da transição do Egito para a democracia pelos ares. O Egito está sem Câmara de Deputados desde meados do ano passado.