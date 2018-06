Revista americana causa polêmica ao retratar mãe amamentando filho de 3 anos

Foi revelada nesta quinta-feira a próxima capa da revista americana Time, em que uma jovem mulher aparece amamentando seu filho de três anos, com a manchete "Você é mãe o suficiente?", e que causou grande polêmica nos Estados Unidos.

A modelo fotografada é uma mãe de verdade que aparece fazendo algo rotineiro com seu filho: a alimentação de acordo com o conceito da "criança com apego", segundo o qual a criança que cria fortes laços emocionais já na infância terá mais facilidade em desenvolver relações seguras e estáveis na vida adulta.

Mas para a sociedade americana, o assunto continua sendo um tabu.

Para Nancy Morbacher, da organização Breastfeeding USA (Aleitamento Materno EUA, em tradução livre), que incentiva a prática, a intenção do fotógrafo era fomentar a discussão através de uma imagem polêmica.

"O fotógrafo mesmo disse que seu objetivo era fazer uma imagem que fosse controversa ou polarizante e creio que ele conseguiu, porque nos Estados Unidos é incomum ver uma criança dessa idade sendo amamentada", afirmou.

"Isso deve provocar muitas opiniões conflitantes. Alguns dirão que está certo, outros que não concordam, mas é bom que se discuta. Creio ser interessante o que disse a modelo da foto: sua meta era mostrar que isso é normal e que queria ilustrar a prática com sua própria experiência, incluindo nesta idade, algo que em outros países não causaria polêmica alguma", acrescentou a especialista.

Atraso

Organizações como a Breastfeeding USA recomendam a todas as mães que amamentem seus filhos e promovam esta prática como uma normal cultural e biológica.

Mas o que causou, de fato, revolta entre as alas mais conservadoras da sociedade americana, foi a idade do menino que aparece na capa da Time e nas fotos da reportagem, em que a criança mais velha a ser amamentada no peito da mãe tem seis anos.

A polêmica lançada pela revista levou muitos americanos a se questionarem sobre a idade máxima recomendada para o aleitamento materno.

"Nenhuma organização de incentivo à amamentação recomenda uma idade máxima", disse Morbacher, acrescentando que a "American Academy Pediatric recomenda um período mínimo de um ano e um máximo de tanto como mãe e filho desejarem".

Ela disse ainda que a "Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de dois anos e deixa claro que ninguém estipula um tempo máximo, porque enquanto se mantém amamentado, o bebê será mais saudável, sofrerá menos doenças e há taxa de mortalidade menor entre os que são amamentados, independente da idade".

Na verdade há muitas sociedades no resto do mundo em que a capa da Time não causaria tanto impacto, já que muitas crianças nestas culturas são amamentadas pelas mães até os quatro anos.

"Em algumas culturas o período é até maior. Por exemplo, para os inuits - ou esquimós - sete anos é normal. No Japão são cinco anos, e até mesmo na Holanda é normal amamentar as crianças por dois ou três anos. É um assunto cultural, e, como é de costume ocorrer, os EUA estão um pouco atrasados em relação ao resto do mundo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.