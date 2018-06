Revista islâmica exalta atentado em Boston Trechos da 11ª edição da revista Inspire, editada por simpatizantes da Al-Qaeda, foram divulgados ontem na internet com material louvando o atentado cometido em abril durante a maratona de Boston, nos EUA. Dzhokhar Tsarnaev, um dos autores do ataque, confessou à polícia que ele e seu irmão Tamerlan, cúmplice no crime, liam instruções na Inspire sobre como montar bombas.